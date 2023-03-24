新北市長蔣萬安上任時就宣示，要將延宕多時的台北大巨蛋盡快解決並力拚年底試營運。台北市副市長李四川今（24）日在臉書公布4張大巨蛋內部照片，並強調煙控性能現場試驗情況良好，有望能達成蔣市府預定在年底進入試營運階段的規畫。

李四川指出，距離今年底在大巨蛋打球越來越近了，從112年3月20日再做大巨蛋全尺度煙控性能現場試驗，試驗火源較上次試驗增加一倍，監測項目包括溫度、一氧化碳濃度、能見度、熱幅射及煙層蓄積的狀況等，結果順利，煙層蓄積狀況也符合原設計，另各項監測數據將由試驗單位整合後，併入結案報告。

對於大巨蛋下一步規劃，李四川表示，3月底就將鋪設人工草皮，正朝著4月底完工，7月拿到使用執照的目標前進。「今年底在大巨蛋打球即將實現，請大家給施工團隊加油鼓勵。」

李四川貼文一出，短短2小時內就有超過5000名網友按讚，並留言「非常期待，李副辛苦了」、「現在全國缺蛋現象已經是不爭的事實，希望這顆蛋能為廣大民眾們在蛋荒中帶來慰藉」、「柯市府做不到的，蔣市府做到了」、「看到川伯公布的測試方式跟結果，有完整的數據，就讓人很放心」。