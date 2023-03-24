立法院長游錫堃昨接受節目專訪提到，2018年曾預言台美10年內可能恢復邦交，引發熱議；對此，游錫堃在立法院受訪回應，自己2018年10月6日就公開講過，講了也沒辦法收回去，當時就預估10年內台美建交，國際局勢變化大，後來覺得可能性越來越高。至於台美建交會不會引發戰爭？游說，「沒有理由引發戰爭，全世界190幾個國家常常在建交、斷交，有看到戰爭嗎？」

游錫堃昨在節目專訪提到這屆立委屆滿後，將會退休，游錫堃今受訪表示，也沒有什麼規畫，年紀大了要退休，現在人才很多，本來就應該給年輕人更多機會，而且他已經75歲了。

至於自己曾預測台美建交，游錫堃表示，2018年10月6日自己就公開講過、已經講很多遍，講了也沒辦法收回去，演講影片都還在，當時就預估10年內台美建交，當時這樣公開預測還覺得有一點虛，國際局勢變化大，但後來覺得可能性越來越高。

而台美建交中國大陸是否會給台灣壓力，游錫堃說，一定會的，當他們在度蜜月的時候對台灣不好，但他們關係越來越惡化，自然對台灣有利，這是整個國際局勢，看一下當時習近平怎麼講就會恍然大悟。

媒體追問是否會重修舊好？游錫堃表示，台美關係不斷的向前推進，不是重修舊好、是建立新好；至於何時台灣才能變成正常國家加入聯合國？游錫堃說，當然有信心，要靠2300萬人一起努力，如果修憲一定要各黨派都願意，大家共同合作，想辦法讓台灣民主、自由、法治永遠確保，讓人民過得幸福快樂的日子，有一天台灣加入聯合國，也讓每個國民非常有尊嚴。

媒體提到台美建交會不會引發戰爭？游錫堃指出，沒有理由引發戰爭，全世界190幾個國家常常在建交、斷交，有看到戰爭嗎？