掛羊頭賣狗肉！新北市蘆洲警分局20日破獲一家以麻將棋牌社做掩護的賭場，店家負責人胡姓女子（70歲）私下提供顧客現金交易，警方日前蒐證完備，前往搜索，當場查獲胡女在內等18人，查扣現金18萬3300元、籌碼卡、麻將桌、等相關證物，警方另外查出幕後主腦為北投軟橋幫蘇姓男子（47歲），並通知他到案，訊後依賭博罪嫌將移送新北地檢署偵辦。

警方表示，該麻將棋牌社位於蘆洲中山二路上，由胡女經營管理，表面上使籌碼點數卡供顧客做為麻將勝負計算之用，並不定期舉辦自摸特定花牌發現金、抽獎等活動吸引顧客上門，但實際上卻私下以1：1的比例供賭客兌換現金。

警方在現場當場查獲賭客正在現金交易。（警方提供）

警方日前接獲檢舉後，立即成立專案小組蒐證，蒐證完備後持搜索票前往查緝，現場查獲胡女及2名員工，還有賭客與證人等共18人，皆被警方帶回訊問，並查扣現金18萬3300元、籌碼卡、電動麻將桌、麻將、平板電腦、記帳本等相關物證。

警方查扣的牌桌、麻將等證物。（警方提供）

警方除了在現場查獲4名賭客正在現金交易外，也從查扣的平板當中確認有賭博交易訊息，因此胡女及員工被依賭博罪嫌送辦，4名賭客依社維法裁罰，其他在場顧客則列為關係人。

此外，警方也查出麻將棋牌社背後金主為北投軟橋幫成員蘇姓男子（47歲），並通知他到案說明後，一併以賭博罪嫌送辦。警方後續也啟動第三方警政，報請市府撤銷該棋牌社商業登記執照，以淨化轄內治安環境，遏止賭博歪風。