八方雲集董事會同步通過2022年下半年股利分派案，決議配息約5.01元，以每股盈餘約5.16元估算，盈餘配發率達近97.1％。加計上半年配息2.5元，全年合計配息約7.51元，創歷年新高，盈餘配發率約75.11％。公司將於6月15日召開股東常會，全面改選董事。

八方雲集2022年第四季合併營收17.7億元，季減0.32％、年增11.56％，改寫次高。毛利率36.71％，優於第三季36.59％、遜於前年同期37.16％。不過，營業利益再創2.19億元新高，季增11.81％、年增14.81％，使營益率升至12.41％、創近2年高點。

在營收規模持穩高檔、本業獲利創高下，八方雲集雖因業外認列閉店減損、匯損等因素拖累，去年第四季歸屬母公司稅後淨利1.63億元，雖季減8.02％、仍年增12.08％，創同期新高、歷史第四高，每股盈餘2.47元。

累計八方雲集2022年合併營收67.99億元、年增14.18％，營業利益7.87億元、年增達20.53％，歸屬母公司稅後淨利6.6億元、年增達22.1％，全數改寫新高，每股盈餘10元則創次高。毛利率雖降至37.15％的近8年低點，但營益率自10.97％回升至11.58％。

八方雲集2023年前2月自結合併營收11.28億元，年增達11.32％、創同期新高。展望後市，集團今年在台灣聚焦「芳珍蔬食」展店、目標展至40家，「梁社漢排骨」加強營運管理以提升門市業績，上半年暫不設展店目標。

而「八方雲集」台灣預期維持千家規模、完成所有門市改裝，並規畫淘汰績效後5％弱質門市、第二季導入新冷凍產品。香港方面，「百芳池上便當」目標新展5家，「梁社漢排骨」上半年開出首店。美國則規畫每季開出2家直營店、合計新展8家，並投資強化冷鏈管理。