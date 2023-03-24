1.繼周三赴參議院備詢後，美國財政部長葉倫周四向眾議院撥款小組委員會表示，聯邦政府一定會採取措施確保美國人的存款安全，必要時，將採取額外的措施穩定美國銀行體系，「我們已經動用重要工具、迅速採取行動防止危機蔓延，我們也可以再次使用這些工具」。在矽谷銀行和Signature Bank銀行接連倒閉後，美國政府緊急介入，並提供兩家銀行的所有存款全額擔保，讓所有存戶都能領到存款。

2.美國商務部周四將14家中國企業列入「未經核實清單」 （Unverified List），其中至少2家為香港公司，包括億控國際香港有限公司（Ecom International）和HK P&W Industry。根據規定，美國出口商在向列入該清單的實體出貨之前，必須進行更加嚴謹的盡職調查。而被被列入該觀察名單的實體如未能在60日內證明其採購之美國產品與技術的最終用途，則將被美國政府打入名為「實體清單」的貿易黑名單。此次美國商務部亦將18家土耳其、德國、加拿大、馬來西亞、沙烏地阿拉伯和新加坡的實體列入「未經核實清單」。

3.房貸機構房地美（Freddie Mac）公告，上周30年期房貸利率為6.42%，低於前一周的6.6%，為連續第2周下滑，亦創下1月中旬以來最大單周降幅。

4.美國商務部公布，2月新屋銷售月增1.1%，市場預期為月減3.1%；經季節性調整後2月新屋銷售年率為64萬戶，少於市場預期的65萬戶。

5.美國勞工部公布，上周（截至3月18日）初次請領失業給付人數周減1000人，為19.1萬人，少於市場預期的19.7萬人。上周初領失業金人數4周均值為19.625萬人，周減250人。截至3月11日當周，美國續領失業金人數周增1.4萬人，為169.4萬人，略高於市場預期的169萬人。

6.摩根大通分析指出，自去年以來，美國體質最弱的銀行總計流失的存款高達1兆美元，且半數是在矽谷銀行倒閉後發生。這些流失的存款有半數轉至貨幣市場基金，另外約一半轉向規模較大的銀行。這份報告沒有公開點名這些所謂最脆弱銀行，也沒有披露數量，但表示如果美國政府為所有存款提供擔保，存款失血的情況將得以緩解。

7.美國能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）表示美國不急於回補戰略石油儲備（SPR），他表示，美國可能會花數年時間才重新填滿SPR，政府希望以低於每桶72美元的價格回補儲油，以節省納稅人的錢。目前美國的戰略儲油約為3.72億桶，創下1983年以來新低。此，美國能源部將繼續進行此前國會授權之釋出2,600萬桶原油的計畫。去年為了平抑油價與通膨，美國政府前所未見地釋出1.8億桶原油。

8.聯準會暗示升息周期可能即將暫停，但美元指數在大跌後於周四回穩，尾盤微升0.08%，報102.51。結束連續5天的跌勢。聯準會主席鮑爾在會後表示這場抗通膨的戰爭遠未結束，市場認為如果銀行業危機獲得緩解且通膨仍然高漲，則聯準會便不得不繼續升息也是一種可能性。英國央行如市場普遍預期升息25個基點，英鎊漲0.13%，報1.22845美元。瑞士央行如預期升息50個基點，美元跌0.19%，報0.916瑞郎。

9.美元仍然偏弱，給金價帶來提振，周四紐約4月期金大漲2.37%，報每盎司1995.9美元。現貨金收漲1.19%，報每盎司1993.5美元，盤中一度漲1.75%，漲破2000美元大關，報2004.5美元。

10.周四紐約期油收跌94美分或1.32%，報每桶69.96美元，盤後再跌至69.25美元，跌幅擴大至2%。倫敦布蘭特期油價格收跌78美分或1.02%，為每桶75.91美元。美國能源部表示不急於回補戰略儲油，以及路透社報導石油輸出國組織與其產量安排盟友（OPEC+）不會擴大減產幅度來提振油價。