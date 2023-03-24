從3月22日起進入農曆閏二月，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上指出，獅子座、天蠍座、牡羊座在閏二月期間他們有仇必報，當遭受到欺負或挑戰時，絕不會悶不吭聲並迅速反擊，來捍衛自己的尊嚴與權益。

▍獅子座：拒絕霸凌、強勢回應

獅子座有強烈的自尊心，希望被認同和讚美。當遭受欺負或挑戰時，會積極的回應對方，保護自己的尊嚴和地位。他們清楚自己的價值和能力，因此面對挑戰時會以強勢的方式回應。

▍天蠍座：脾氣超嗆、有仇必報

天蠍座有自信，會強烈執著於目標，且也有很強的控制力。他們易感受到自己和他人之間的權力關係，因此當被人欺負時，會強烈反擊和出現報復行為。不過，他們也珍惜自己的形象，不會做出過激的行動，而是選擇在暗地裡報復。

▍牡羊座：不公不義、一定反擊

牡羊座是行動派，且熱衷於追求目標和理想。當受到不公正對待或挑戰時，會選擇迅速反擊，捍衛自己權益和價值觀。他們也喜愛於冒險和探索，因此即使面對困難和挑戰，也會堅持信念，追求理想。