依勞動基準法規定，輪班時至少應有11小時的休息時間，工作特性或特殊原因，經勞動部公告後，可以變更休息時間不少於連續8小時，而現行大多來公告的為個別公司，勞動部官員說，已知會包括經濟部等部會，未來申請放寬輪班間隔可用「行業」別來申請。

據勞動部公告指出，目前包括台鐵、台電、台水、中油、中鋼等公司輪班人員皆適為指定可放寬輪班間隔對象。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，目前輪班間隔放寬多為個別公司經過勞資協商，並經目的事業主管機關評估後才送至勞動部，僅有在疫情期間許多勞工確診，造成排班困難，因而曾經三度指定包括製造業、批發業、綜合商品零售業及倉儲業等輪班人員可適用放寬輪班間隔。

黃維琛說，已提醒經濟部可以用行業別來協商輪班間隔，但仍要勞資先有共識，除了要詢問資方團體外，也可找該產業有代表性的工會或企業工會等一起討論後，經評估後再送至勞動部討論。