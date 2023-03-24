烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天視察南部前線赫松（Kherson）後告訴歐洲各國領袖，「拖延」交付戰機和長程飛彈會讓戰爭更漫長。

法新社引述一名歐盟官員表示，澤倫斯基自烽火前線搭火車返回基輔時與齊聚布魯塞爾舉行峰會的歐盟各國領袖視訊，激動地描述他的前線所見。

儘管澤倫斯基對歐盟近期計劃交付100萬發砲彈給基輔表示歡迎，但他繼續開口向歐盟要現代戰機和飛彈，認為這些武器才能更有效擊退俄軍。

澤倫斯基開口再要武器前，烏克蘭地面部隊司令席爾斯基（Oleksandr Syrsky）才說打算趁巴赫姆特（Bakhmut）附近的俄軍「師老兵疲」發動逆襲。烏東城鎮巴赫姆特是俄國去年侵烏以來雙方交戰最久、也最血腥的戰場。

席爾斯基說：「儘管人力和軍備不斷流失，侵略者未曾放棄過要不計代價奪取巴赫姆特。」

「（俄軍）不遺於力地攻擊後，他們正失去力量並變得精疲力竭。我們很快就會利用這個機會，就像我們在基輔（Kyiv）、哈爾科夫（Kharkiv）、巴拉克列亞（Balakliya）和庫皮揚斯克（Kupiansk）附近所做的一樣。」他意指去年烏軍反攻的成功事例。

烏克蘭視巴赫姆特為阻擋整個烏東戰線俄軍的關鍵。

儘管分析專家認為巴赫姆特戰略價值很低，但俄烏雙方都對這個城市投入重要戰力攻防。