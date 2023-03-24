彰化警分局結合彰化監理站及彰化縣環境保護局，過濾清查後通知40部汽車、12部機車接受「違規改裝車輛臨時集中檢驗」，開罰改裝、變更車體及設備共計12件、噪音超標4件，還有兩名無照駕駛。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化警分局結合彰化監理站及彰化縣環境保護局，過濾清查後通知40部汽車、12部機車接受「違規改裝車輛臨時集中檢驗」，開罰改裝、變更車體及設備共計12件、噪音超標4件，還有兩名無照駕駛。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化警分局結合彰化監理站及彰化縣環境保護局，過濾清查後通知40部汽車、12部機車接受「違規改裝車輛臨時集中檢驗」，開罰改裝、變更車體及設備共計12件、噪音超標4件，還有兩名無照駕駛。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化警察分局於近日接獲民眾報案在芬園鄉縣芬路、彰南路、護岸街及烏溪堤岸道路等路段，深夜都有車輛聚集及妨害安寧情事，彰化警分局祭鐵腕，結合彰化監理站及彰化縣環境保護局，實施「環、警、監聯合稽查」，過濾清查後通知40部汽車、12部機車接受「違規改裝車輛臨時集中檢驗」，開罰改裝、變更車體及設備共計12件、噪音超標4件，還有兩名無照駕駛，被罰6000元。

彰化警察分局於近日接獲民眾報案在芬園鄉縣芬路、彰南路、護岸街及烏溪堤岸道路等路段，深夜都有車輛聚集，集體競駛、競速等危險駕車行，並呼嘯疾馳，吵到附近住戶深夜也不得安寧。

彰化警分局過濾轄區派出所調閱相關路口監視器，發現228連續假期期間及3月12日凌晨多部汽、機車聚集在道路上行駛，部分改裝車引起的噪音影響民眾深夜安寧，揪出並通知40部汽車、12部機車於3月23日到莿桐派出所前接受稽查，經當場驗車後實施告誡，計開罰改裝、變更車體及設備12件、噪音超標4件。

彰化警分局責令改正後由環保及監理單位分別召回複驗，其中2名駕駛竟然無照駕駛前來接受稽查令人傻眼，被員警當場告發交通違規2件，遭罰款6000元。

彰化警分局分局長張明盛表示，集體競駛、競速等危險駕車行為，可能涉嫌刑法公共危險罪，除依法移送法辦外，依道路交通管理處罰條例危險駕車行為，最重可處9萬元罰鍰及吊扣汽機車牌照；另改裝引擎及排氣管違反「噪音管制法」開罰，同時再依道路交通管理處罰條例最重處2萬4000元罰鍰。