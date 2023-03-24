國防部上午公布目前有3艘共艦在台灣周邊海域動。未料上午8時許，恆春南部外海24海浬鄰接區發生一起驚險狀況。大陸一艘056A級飛彈護衛艦「銅山號」(舷號644)，試圖闖入24海浬內，在一旁監控的我成功級「田單艦」立刻發出嚴厲警告，雙方對峙後，陸艦最後放棄試探，雙方交錯而過。

上午軍事網站「TAIWAN ADIZ」截錄到無線電頻道對話，正在我恆春南方海域監控共艦的我方海軍成功級田單軍艦（舷號:1110）急喊，「644艦，我是中華民國海軍，如你執意進入我24海浬鄰接區，我將被迫採取驅離行動。」

共艦收到警告後回應:「我將右舵航向135，請注意保持安全距離」。田單艦在收到回答後，也立刻回稱:「我航向035，你航向135，我減速讓你從前方通過。」最後雙方以極近距離交錯而過。

去年8月軍演期間，我方軍艦在監控中共054型軍艦時，也曾一度因共艦想闖入24海浬，造成雙方距離大約僅20公尺，險些要碰撞的驚險狀態。據了解，我方海軍在監控時共艦時，都全力堅守底線，只要中共軍艦意圖越線，我方軍艦不排除以卡位、撞擊或其他非武力方式，將中共軍艦逼回界線之外。