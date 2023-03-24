立法院長游錫堃昨在節目上公開宣布，不再爭取連任，而游也是蔡英文任內的立法院長，如果他不爭取連任，也讓民進黨黨主席賴清德在布局2024不分區及立法院長人選時，有更大的空間，民進黨「永遠的總召」柯建銘，也成為呼聲最高的人選。柯建銘今早赴民進黨團開會，聽到媒體詢問院長一職，快速步入會場不願多談，會後柯建銘表示，下屆他是不是立委還不知道。
媒體今早追問柯建銘是否有意願選立法院長？對此，柯建銘表示，「這題記者喜歡問，但下一屆我是不是立委還不知道，謝謝。」不願多談是否有意願。
立法院長游錫堃昨在節目上公開宣布，不再爭取連任，而游也是蔡英文任內的立法院長，如果他不爭取連任，也讓民進黨黨主席賴清德在布局2024不分區及立法院長人選時，有更大的空間，民進黨「永遠的總召」柯建銘，也成為呼聲最高的人選。柯建銘今早赴民進黨團開會，聽到媒體詢問院長一職，快速步入會場不願多談，會後柯建銘表示，下屆他是不是立委還不知道。
媒體今早追問柯建銘是否有意願選立法院長？對此，柯建銘表示，「這題記者喜歡問，但下一屆我是不是立委還不知道，謝謝。」不願多談是否有意願。
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