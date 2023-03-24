漢唐董事會通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利15元、創歷年次高，但盈餘配發率僅約70.59％，為近9年低點。以23日收盤價238元計算，現金殖利率達約6.3％。公司將於5月30日召開股東常會，補選1席獨董。

漢唐股價自去年底一路震盪走升，3月以來一度拉回修正，但17日起再度上攻，昨日觸及241元、創2021年6月中以來21個月高點，今年以來漲幅近36％。惟今（24）日在賣壓出籠下，股價開盤即跳空下殺跌停價214.5元，表現明顯軟腳。

漢唐2022年第四季合併營收再創183.85億元新高，季增達31.21％、年增達近1.44倍。營業利益15.79億元，雖季減17.64％、仍年增達84.1％，改寫歷史次高。不過，毛利率、營益率「雙降」至10.5％、8.59％，分創近11年、近7年低點。

由於受新台幣匯率強升影響，漢唐第四季因出現匯損使業外明顯轉虧，歸屬母公司稅後淨利10.04億元，季減達36.78％、仍年增25.77％，每股盈餘5.36元，仍創同期新高、歷史第四高。

累計漢唐2022年合併營收482億元，年增達88.24％、創歷史新高。毛利率雖降至13.94％的近10年低點，但營業利益54.3億元，年增達72.96％、亦創歷史新高，營益率升至11.27％的近6年高點。

不過，由於資本市場波動加劇，漢唐受認列金融資產帳面價值減損影響，業外顯著轉虧、降至近14年低，去年歸屬母公司稅後淨利39.99億元、年增達44.41％，改寫歷史次高，由於在外流通股數略減，每股盈餘21.25元、則創歷史新高。