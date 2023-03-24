【旅遊經 洪書瑱報導】一年一度高山賞花盛事即將開跑，2023合歡山杜鵑花季將於4/1起至6/15登場，尤其合歡山擁有台灣高海拔特有種杜鵑，如：山杜鵑、紅毛杜鵑、高山杜鵑都將接力盛開，除了具花型大的特色外，還有著粉、紅、白相間為山頭增色，而每年山友約在4月中旬上合歡山賞玉山杜鵑、約在5月賞紅毛杜鵑！另外，在玉山塔塔加春天還有限定版美景──在「玉山杜鵑」、「臺灣馬醉木」的加持下，也將分外美麗！

每年大約在3月中旬至4月中旬，就是玉山塔塔加遊憩區「玉山杜鵑」花季，目前已有零星植株開花，預計盛開期會落在3月底至4月初，將持續到4月中下旬，山友可在大鐵杉附近，以及往玉山登山口方向約500公尺前，還有玉山登山口至麟趾山鞍部的黑森林步道及玉山林道、東埔山步道等處賞花！

玉山塔塔加遊憩區除了玉山杜鵑受到山友歡迎，其實臺灣馬醉木也受到喜歡，馬醉木開花時，整株掛滿白色壺形小花，像許多小鈴鐺掛滿植株上，非常地別緻，雖然馬醉木的植株、花都比玉山杜鵑小很多，但卻贏在數量上，在鹿林山、麟趾山、山登山口的稜線步道，以及黑森林步道等處，都能見到美麗的倩影！

合歡山開花順序會從低海拔綻放一路至高海拔山區，合歡山賞杜鵑花路線，包括：石門山步道、合歡東峰步道、合歡山主峰步道與合歡山北峰步道等，因應合歡山地區停車空間有限加上多數路段路寬較窄，加上賞花、登山活動遊客車流量大極易造成合歡山地區壅塞回堵，為維護合歡山地區花季期間臺14甲線交通安全與順暢將進行交管。

因應4月1日起至6月15日止合歡山杜鵑花季期間(清明連假不實施)，假日上午6-11點，將持續辦理「高乘載」與「流量管制」措施，搭乘3人以上小客車開放通行、大型重機、機慢車、客運接駁車及乙類大客車不受限制，高乘載管制期間會再視臺14甲線壅塞情形，另實施每10分鐘放行20輛流量管制。賞花民眾可提前規劃賞花行程，多利用平日時段分流共乘賞花，管制地點，包括：(1)西端管制點：台14甲線18k翠峰管制站；(2)東端管制點:台 14 甲線 41k 大禹嶺與台 8 線110k路口。

圖片：南投縣政府提供

圖片：南投縣政府提供

提醒民眾，民眾上山前請務必先行查詢天氣與路況，審慎評估，且切勿隨意違規停車或逆向超車、超速與疲勞駕駛，以維護行車順暢與安全。

圖片：南投縣政府提供