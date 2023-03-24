有些民眾喜歡玩高空彈跳，體驗高速下墜的刺激感。日前泰國傳出一起高空彈跳意外，一名香港男子在泰國旅遊期間嘗試了當地的高空彈跳，不料下墜過程中，安全繩索突然斷裂，該名男子直接墜落。幸運的是，高空彈跳的地點位於湖面上，該名男子最後只有皮肉受傷，而整個過程也被一旁民眾拍了下來。

香港男子在泰國玩高空彈跳，結果繩索竟然半空斷裂，讓他直接插入湖底。

根據CNN和「香港01」報導，這起驚悚意外發生在今年1月，來自香港的39歲男子「麥可」和朋友前往泰國芭達雅西北部一處遊樂園玩耍。原本麥可只想嘗試射擊活動，但在朋友慫恿之下，他勇敢站上10層樓高的彈跳台一躍而下。

就在麥可隨著重力往下掉，繩子到底準備回彈時，此時繩索突然斷裂，他整個人直接倒插撞進湖底。好在湖水夠深，工作人員趕緊上前將他救出，送往醫院進行治療。經過醫生診斷，麥可幸運地沒有生命危險，但左半邊的身體出現破皮和嚴重瘀傷。

專家推估，意外發生原因可能是繩子老化，造成斷裂。以麥可的體重計算，下墜時速可能達到80公里，足以震傷內臟。事後麥可向園方求償，但園方表示，除非麥可放棄追究責任，否則他們只會支付當地醫療和高空彈跳的退費，共約2,300港幣（折合新台幣約9千元）的賠償金。麥可轉向泰國旅遊局投訴，但截至目前為止尚未收到回覆。