因應下游客戶訂單快速成長，亞泰金屬新廠將於5月正式落成，下半年加入生產行列，目前新廠初步規劃以水平式塗佈設備製造為主，將切入PCB上游的銅箔、玻纖布製程設備、被動元件（MLCC、LTCC）塗佈設備，以及複合材料用的碳纖維與光學膜塗佈機，進一步擴大設備應用與業務範圍。新廠啟用除能分散終端應用領域的集中度，彈性調度產線製程外，並可望大幅提高自製率，對毛利率提升產生明顯助益。

亞泰金屬對今年展望持審慎樂觀看法，公司至2022年底的合約負債金額達16億元，較前一年度再增加9％，合約負債金額主要包含客戶下單時收取3成訂金以及設備出貨款5成，合計8成，在手訂單均維持正常出貨與安裝；此外，公司近期陸續接獲CCL客戶直立式含浸設備急單，因應現有客戶新增投資東南亞地區設備需求，公司目前亦籌備至東南亞設立據點，以就近服務客戶，目前在手訂單、裝機排程與營收認列進度來看，整體營運掌握度可到2024年下半年。