瑞士銀行集團上周以30億瑞士法郎（折合約新台幣990億元）收購深陷危機的瑞士信貸銀行，《華爾街日報》進一步爆料背後秘辛，瑞信第一大股東沙烏地國家銀行曾找來其他中東股東，提出想注資50億美元（約台幣1530億元）的做法，但卻被瑞士官員斷然拒絕。

報導引述知情人士說法指出，瑞信爆發財務危機後，瑞士官員一開始就只考慮用瑞士的方案來拯救，就連瑞信的中東股東也吃癟。報導提到，瑞士最大銀行瑞銀集團的董事長上周接到來自瑞士官員的緊急電話，他們表面上提出了一項建議，實則是下了最後通牒，「瑞銀需要拯救陷入危機的對手瑞信」。

瑞信中東股東擔憂自己的投資即將歸零，在瑞銀準備與瑞信簽屬併購協議的19日上午，瑞信中東股東卡達投資局和Olayan Group，以及沙烏地國家銀行擁有者之一的沙烏地公共投資基金，向瑞信董事會提出願意注資約50億美元，瑞信董事長Axel Lehmann為此事親自打電話給瑞士財長，但被告知瑞銀是拯救瑞信的唯一選項，還被對方掛電話。

報導提到，瑞銀閃電併購瑞信後，瑞信大股東沙烏地國家銀行成了這件併購案的最大苦主，該銀行蒙受逾10億美元損失，虧損幅度高達80%。

報導分析，瑞信的危機威脅到瑞士的經濟模式和國家形象，對瑞士來說，這不僅僅關乎一家銀行的存亡，該國本身也需要被拯救。瑞士財長Karin Keller-Sutter則說，瑞銀收購瑞信最符合瑞士的利益，強調其他解決方案都可能引發金融危機。