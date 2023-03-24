攸關蔡政府普發現金 6000 元的特別預算最快將在今天三讀通過，在野黨上午在立法院議場前提出3點質疑，包括勞健保基金的撥補根本是杯水車薪、治標不治本，轟民進黨沒提出改革方案，另也應刪除13.5 億預備金，未來應每年檢討執行成效。

立法委員邱顯智表示，此次特別預算編列 300 億撥補勞保基金、200 億撥補健保基金虧損皆是杯水車薪、治標不治本。邱顯智質疑，現在的民進黨政府，就是把預算撥補當作唯一的改革手段，勞保2026年要破產，連改革法案都沒辦法提出，非常不負責任，這樣的方式，依舊無法解決基金財務危機。很明顯地，民進黨政府只是把炸彈丟給下一任政府，和下一個世代的人民。

邱顯智認為，勞保破產的警訊並非近幾年才浮現，不論勞動部本身或專家學者早就點出勞保在 10 年內會破產的問題，時代力量黨團也嚴正呼籲勞動部不要再以未達成社會共識為由，拖延勞保條例修法、拒絕召開國是會議。

立法委員陳椒華強調，特別預算竟編列 13.5 億的預備金應當全數減列，昨（23）日協商會場中民進黨立委還護航表示：「會編列預備金是因為很難預期接下來到今年底以前會有多少新生兒出生」，說法根本本末倒置，預算就是要能根據過往資料，以及未來可能發生之狀況來預先估列，豈能先預開一張 13.5 億的空白支票隨時提現。更不用說，這是完全不符合預算法第 83 條所提到的可編列特別預算的理由，該黨團堅持這師出無名的預備金編列，應該全數刪除。

立法委員王婉諭則表示在預算開始執行之後，行政院應該「逐年」提出本特別預算的執行成效報告，並向立法院進行專報。畢竟在短時間內花了 3800 億元，必須檢討的不應僅是第1年的成效而已，她呼籲行政院除了必須每年提出檢討報告。