專家學者認為，日本3月製造業生產以及新訂單接單狀況，已經是第9個月下降，所幸是比2月要好一點。路透社23日短觀信心調查也顯示，日本大型製造業者在3月時，已連續3個月都對產業前景不樂觀。
相反地，在日本政府政策支持下，當地服務業卻呈現不一樣的榮景。au Jibun銀行日本3月服務業PMI，是從2月54升至54.2，指數創2013年10月以來最高。至於綜合PMI則是51.9，也高於2月終值51.1。
相較於日本3月服務業PMI（採購經理人指數）不僅連續7個月都在景氣榮枯點50以上，且創9年半以來最高。同時，在工廠生產以及新訂單還是不見起色下，製造業的數值只有48.6，雖出現止跌跡象，但已連續5個月都在50大關下方。
專家學者認為，日本3月製造業生產以及新訂單接單狀況，已經是第9個月下降，所幸是比2月要好一點。路透社23日短觀信心調查也顯示，日本大型製造業者在3月時，已連續3個月都對產業前景不樂觀。
相反地，在日本政府政策支持下，當地服務業卻呈現不一樣的榮景。au Jibun銀行日本3月服務業PMI，是從2月54升至54.2，指數創2013年10月以來最高。至於綜合PMI則是51.9，也高於2月終值51.1。
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