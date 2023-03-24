專家學者認為，日本3月製造業生產以及新訂單接單狀況，已經是第9個月下降，所幸是比2月要好一點。路透社23日短觀信心調查也顯示，日本大型製造業者在3月時，已連續3個月都對產業前景不樂觀。

相反地，在日本政府政策支持下，當地服務業卻呈現不一樣的榮景。au Jibun銀行日本3月服務業PMI，是從2月54升至54.2，指數創2013年10月以來最高。至於綜合PMI則是51.9，也高於2月終值51.1。