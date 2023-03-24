全球電動車龍頭廠Tesla日前宣布下一代電動車將削減75%的SiC(碳化矽)用量，引發市場高度關注，亦擔心SiC供應鏈前景，亞系外資最新報告認為這對順德影響應該是有限，因為電動車廠重新設計他們Tesla電池(Tpak)模組以達到更好的散熱效率，因此只能持續依賴在功率導線架技術領先順德，提供電鍍及訂製材料的解決方案。

亞系外資看好順德將持續受惠於汽車電子化及能源轉型趨勢，將順德2023年/2024年每股盈餘預估調高12%/10%，重申「買進」評等，目標價則由120元調高至170元。

消費性產品需求依舊疲弱，所幸車用訂單穩定，且2月工作天數較1月增加，順德2月合併營收回升到8.62億元，月增10.2%，年增3.71%，累計前2月合併營收為16.44億元，年減8.95%，順德預估，第1季營收約季減個位數，第1季毛利率及獲利則可望受益於銅價上揚。

順德2022年合併營收為117.24億元，年成長5.13%，創下歷年新高，營業毛利為20.78億元，年減1.48%，合併毛利率為17.73%，年減1.19個百分點，營業淨利為11.69億元，年減4.58%，營業淨利率為9.97%，稅後盈餘為9.41億元，年增10.36%，創下歷年新高，每股盈餘為5.16元；順德董事會決議每股配息3.2元。