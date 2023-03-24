台灣民意基金會董事長游盈隆今接受主持人王淺秋專訪，被問到2024總統大選相關問題時表示，看起來國民黨就是要徵召新北市長侯友宜，顯然國民黨要拿回政權是非常飢餓的，所以一定要贏。

不過他也提到，要侯友宜在短期內提出多麽完整國政相關論述也太苛，但要有持續性碰觸，要有未來總統的樣子，不一定是兩岸、國防外交，關心老百姓生活也是一部分，用行動表現，「惜字如金，本來是侯友宜的優點卻變缺點」。

游盈隆今受訪指出，侯憑什麼4年內強勢崛起？主要是蔡英文領導的民進黨政府，在內政上諸多爭議性表現，讓侯友宜壯大起來，沒有這個環境，侯友宜不可能崛起；他認為，2022年跟2018年民進黨選戰挫敗，都有同樣根源，都是執政黨執政太差，激發大量、深沉及強烈的民怨，就讓在野黨政治人物崛起。

他說，侯的崛起，相當程度上跟當時韓國瑜的韓流是一樣的，韓國瑜有個人奇特魅力，侯友宜也有平凡魅力，若侯之前累績的高人氣前提，是民進黨施政表現其差、民怨很強，現在情勢可能出現重大變化。

他認為，哥吉拉為何強大？就是吸收核爆壯大，若核能量吸收不到就是會變小隻；314南投補選，國民黨意外挫敗，國內氣氛會不一樣，加上國民黨提名舉旗不定，連提名辦法直到前兩天才有結論，但也是不明不白；反觀民進黨賴清德十二月表現至今，不能否認賴去做一些對的事，眼看大船沈沒，跳出來積極回應、重整旗鼓，民調顯示，包括國民黨支持者也欣賞，不完全因政黨對立把對方表現看成一文不值。

他認為，國民黨說要徵召，但徵召的定義是什麼？這是要產生一個辦法，但這個辦法現在還不知道。台灣是政治家的樂園，進入政治叢林想成為叢林之王，選民不可能等到你準備好給你鼓掌，一旦不能等，一定會重新評估，這是侯民意下滑的重要理由。

至於只講「侯侯做代誌」，不變的侯友宜，為何支持度有那麼大變化？他認為，侯友宜一生的處境都在冒險，冒險對侯不是問題，他能接受冒險跟挑戰，但一般人會想，侯的職業生涯就偏偏沒碰觸國家大政，選民對侯有好奇，2024既然那麼重要，選民更加好奇。

他認為，選民對侯好奇時，侯在國防、外交及兩岸問題上，要有適度表現，必須在很快時間表達個人見解不能拖；所以這段時間要怎樣奮起，是很大問題，這是國民黨禍福不是侯個人問題。

他表示，侯陣營不要太高估一般人對侯市長寬容度，尤其要爭大位，現在要選總統，對職位角色期望是什麼？定位是什麼？都要說清楚。