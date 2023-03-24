據了解，美國司法部還對美國一些主要銀行的員工發出傳票。而在瑞銀收購瑞信之前，這兩家瑞士銀行都曾被傳喚過。

司法部此次調查主要在確定有哪些銀行員工有與受到制裁的客戶打交道，以及這些客戶在過去幾年裡，是如何被審理的。

報導還指出，隨後可能會對一些銀行家進行進一步調查，以確定他們是否違反了任何法律。

瑞信、瑞銀，和美國司法部都沒有對該報導提出評論。

美國司法部一直試圖透過制裁、沒收資產、刑事調查，對俄羅斯寡頭施壓，要求他們停止對俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)的支援。