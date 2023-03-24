市場推估台灣泡麵市場一年商機大約140億元左右，以統一泡麵產品2022年在台銷售額約62億元，市佔率超過4成，約在44.28%左右。去年統一泡麵營收約成長13.6%，其中三大經典品牌包含統一麵、來一客以及滿漢大餐占比就高達約6成。

統一指出，近期萬物皆漲，但「來一客」仍維持原來的售價25元，由於已經5年沒推出過新口味，統一研究團隊借鏡四川麻辣鍋口味，以道地川式辣味為特色，推出新口味川辣牛肉風味，希望能搶食台灣泡麵市場的地位。