前立委梁牧養因其經營的渡假村遭屏東縣政府多次稽查、開罰，多次影射時任縣長的潘孟安涉貪，潘提告求償後，最高法院駁回上訴，認定梁的言論未善盡合理查證義務判賠180萬元，另須在《中國時報》等3大報全國版版頭刊登勝訴判決主文，全案確定。

潘提告主張，梁因在屏東縣租地經營悠客馬術渡假村，與人發生糾紛而遭檢舉，經屏東縣政府稽查，確認違法屬實後開罰，梁不滿向他求助未獲回應，從2020年2月起以發行「火大爆報」、召開記者會、宣傳車遊街、成立臉書、網路頻道等方式，散布對他不實的言論。

潘孟安說，梁所指的內容涵蓋他接受財團供養、官商勾結炒地皮、貪汙縣長收受紅包、愛喝酒私生活不檢點、結交檢察官干涉司法、買通縣議員等6大類，損害他不譽，侵害次數15次，每次12萬元計算，請求精神慰撫金180萬元，並須回復他名譽。

高雄高分院認為，梁的言論未能證明為真實，且未善盡合理查證義務，已不法侵害潘的之人格權及名譽權，考量潘曾獲選為最高星等五顆星縣長，梁侵害他的次數15次，每次12萬元計算，合計180萬元屬適當。

合議庭判決梁須賠償180萬元，並在《中國時報》等3大報全國版版頭，將本件確定判決之歷審勝訴之主文刊登1天，梁須移除網路相關影像及內容，不得再利用網際網路或其他媒介散布，上訴後，最高法院駁回確定。