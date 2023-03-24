日本男演員團時朗（だん じろう，本名：村田秀雄）的經紀公司今（24日）發訃聞證實，團時朗不敵肺癌，22日凌晨4點14分過世，享壽74歲。消息傳開後，外界十分不捨。

根據經紀公司發表的訃聞中指出，團時朗2017年夏天罹患肺癌，治療期間雖然身體不適，但不影響他幽默的個性，工作時依舊全力以赴，想不到2022年底病情突惡化，團時朗不敵癌細胞侵蝕，22日凌晨4點14分與世長辭，家屬已完成其後事，經紀公司感謝與團時朗生前有關的所有人。

團時朗擁有日、美混血，母親是日本人，父親是駐日美軍，不幸死於韓戰，團時朗繼承父親的血統，五官深邃、外型俊俏，還有187公分的修長身材，年輕時拍過資生堂廣告增添知名度，後來轉往戲劇圈發展，1971年以《歸來的超人力霸王》一角鄉秀樹走紅，成為生涯代表作，並拍攝一系列電影；由於角色鄉秀樹太經典，被動漫作品《蠟筆小新》拿來參考，創作出動感超人變身前的身分鄉剛太郎。

擁有混血臉孔的團時朗，常在電視劇擔任外國人一角；步入中年後，開始挑戰反派角色，是日本知名的「惡役俳優」之一，意旨擅長演壞人的男演員，在《派遣女醫》、《遺留搜查》等作品都有精湛演出。