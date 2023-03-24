力特去年合併營收約29.47億元，相比前一年減少7.67％，毛利率約25.26％、相比前一年略增0.8個百分點，營業利益約3.37億元、相比前一年增加6.3％，稅後純益約4.44億元、相比前一年減少45.18％，每股純益約2.62元。

力特董事會也通過股利政策，每股擬配發1.2元現金股利，盈餘發放率約45.8％。力特董事長趙寄蓉表示，公司暌違17年再次發放股利，隨著公司營運走出低潮，期望以後能穩定獲利、也會穩定配息。

力特也宣布新的投資案，公司基於未來在長期營運策略上擴展第二關鍵事業線及掌握全球物聯網資安商機，未來前景無可限量，擬投資智能資安科技。此次將出資新台幣1.2億元，參與認購2,400萬股，認購完成後，力特將持有該公司股權約25％，成為最大股東。趙寄蓉表示，智能資安科技主要是研究資安晶片的設計，應用領域則是車載和醫療，目前產品已經開發完成，正在送樣驗證中，期望藉此推動公司轉型。目前力特有將近40％的產品是車載應用偏光片，未來也會整合兩家公司的客戶資源，共同拓展業務。