42歲女星劉心悠在《步步驚心》中飾演劉詩詩的姐姐「若蘭」一姐走紅,她從小在新北永和出生,長大後跟父母移民到加拿大溫哥華,過去被華航相中拍廣告進而出道。去年傳出她秘密結婚,但她對另一半真實身分保密到家,昨(23日)網上傳出劉心悠穿著寬鬆吊帶牛仔褲的照片,丈夫的真面目也曝光,傳聞男方是一般上班族、年紀比她小,還有傳聞指兩人「財力迥異」。

劉心悠2020年受訪時表示,自己出道多年卻沒曾拿過重要獎項,有許多粉絲為她不平,她則看得很開,直言如果肯接裸露的角色,可能很快就能拿獎,「但我比較自私,只想拍喜歡的電影」,近年作品量減少,讓她坦言想過引退,常常某天早上起床就想不要做了,改開餐廳或當收銀員都好,但暫時還沒厭倦拍戲。

劉心悠出道多年幾乎零緋聞。(圖/翻攝自劉心悠Annie微博)

出道多年的劉心悠幾乎零緋聞,還曾陷入蕾絲邊疑雲,被網友爆料過去在加拿大曖昧一個月,進展到接吻關係,當時她對此在IG回應:「I love rumours. I always find out unbelievable things I don’t know about myself.(我喜歡謠言,我常會發現關於自己難以置信的事)」,駁斥交往過女友,今年初則傳出她已經秘婚成為人妻。

劉心悠老公長相疑似曝光。(圖/翻攝自微博)

今年初港媒報導,劉心悠在跨年夜時秘婚舉行婚宴,沒邀任何圈內好友,更花了8000多萬台幣買豪宅當新婚房,劉心悠當時默認,表示謝謝大家的祝福,「好開心找到另一半」,如今婚後3個月就傳出她已經懷孕,昨更流出她和老公的合影,對此,《東網》求證她本人,她說是最近在學做馬卡龍,可能吃多了才發福,至於後方男子是否就是她老公?劉心悠不承認也不否認。