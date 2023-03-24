42歲女星劉心悠在《步步驚心》中飾演劉詩詩的姐姐「若蘭」一姐走紅，她從小在新北永和出生，長大後跟父母移民到加拿大溫哥華，過去被華航相中拍廣告進而出道。去年傳出她秘密結婚，但她對另一半真實身分保密到家，昨(23日)網上傳出劉心悠穿著寬鬆吊帶牛仔褲的照片，丈夫的真面目也曝光，傳聞男方是一般上班族、年紀比她小，還有傳聞指兩人「財力迥異」。

劉心悠2020年受訪時表示，自己出道多年卻沒曾拿過重要獎項，有許多粉絲為她不平，她則看得很開，直言如果肯接裸露的角色，可能很快就能拿獎，「但我比較自私，只想拍喜歡的電影」，近年作品量減少，讓她坦言想過引退，常常某天早上起床就想不要做了，改開餐廳或當收銀員都好，但暫時還沒厭倦拍戲。

劉心悠出道多年幾乎零緋聞。（圖／翻攝自劉心悠Annie微博）

出道多年的劉心悠幾乎零緋聞，還曾陷入蕾絲邊疑雲，被網友爆料過去在加拿大曖昧一個月，進展到接吻關係，當時她對此在IG回應：「I love rumours. I always find out unbelievable things I don’t know about myself.（我喜歡謠言，我常會發現關於自己難以置信的事）」，駁斥交往過女友，今年初則傳出她已經秘婚成為人妻。

劉心悠老公長相疑似曝光。（圖／翻攝自微博）

今年初港媒報導，劉心悠在跨年夜時秘婚舉行婚宴，沒邀任何圈內好友，更花了8000多萬台幣買豪宅當新婚房，劉心悠當時默認，表示謝謝大家的祝福，「好開心找到另一半」，如今婚後3個月就傳出她已經懷孕，昨更流出她和老公的合影，對此，《東網》求證她本人，她說是最近在學做馬卡龍，可能吃多了才發福，至於後方男子是否就是她老公？劉心悠不承認也不否認。