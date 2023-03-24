備戰2024立委選戰，國民黨進行立委選舉第一階段提名領表登記，各界都認為高雄市第5選區將會由現任議員黃柏霖同額競選，未料，卻傳出前國民黨議會黨團總召童燕珍也有意角逐的聲音，童燕珍今早先開記者會，透露已經將參選資料準備齊全，但經過深思熟慮，還是決定顧全大局，展現國民黨大團結，支持黃柏霖參選。

依據國民黨黨中央訂頒提名作業要點，第11屆立法委員第一階段受理提名登記作業選區為高雄市第5選區（三民區全區及苓雅區安祥里、五權里、民主里、五福里、正心里、正道里、文昌里、建軍里等8里），外界認為第5選區將同額由高市議員黃柏霖代表征戰。

前議會黨團總召童燕珍提及參選資料其實都已準備就緒，但最後為國民黨團結決定支持黃柏霖。（洪靖宜攝）

不過，傳出前議會黨團總召童燕珍也有意角逐立委大位，就在登記只剩最後一天，童燕珍卻突然於前一晚發出隔日將於國民黨高雄市黨部召開記者會的通知，讓原本以為態勢明朗的第5選區似乎又存在著變化可能。

童燕珍今日一早現身黨部時表示，這段時間許多鄉親都勸進她參選，雖然議員沒有順利連任，但許多人還是有許多期許，壓力來自大家的期待，她更透露：「其實所有參選資料我都已經準備齊全了！」

經過這段時間深思熟慮，與黃柏霖等人深談，就在昨日下午她做出最後決定，為了展現國民黨團結，因此願意支持黃柏霖參選，她說，國民黨沒有分裂的本錢，尤其高雄特別艱困，因此希望有意願參選的人要即早表態，即早獲得選民認同，也不希望到時候還有市長出面勸退或含淚相讓的場面，因此她願意站出來支持黃柏參選第5選區的立委。

她提及，黃柏霖相當優秀，在議會期間曾與他並肩作戰，雙方相互分享教育理念，童燕珍說：「他參選比我更適合！」，也希望每個人拋棄利益和私心，一同國民黨打拼，讓國民黨增加立委席次，特別是在高雄。隨後她也陪同黃柏霖一起登記完成程序，並一起受訪和握拳合影，希望這次能順利搶下一席立委席次。