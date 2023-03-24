隨《平均地權條例修正案》通過，房市也回歸冷靜，在減少房市投機的哄抬炒作之下，對於剛性需求的自住客，以及長期置產客群，也將有更合理的購屋環境，房市專家指出，此政策引導不動產交易市場走向自住客為大宗的正常機制，而具備完善生活機能及利多題材的區域，也成為接下來房市焦點。

以機場捷運A8站為例，周邊除了有產業園區的發展利多題材、便捷交通動能的長庚國道轉運站，加上緊鄰的長庚醫學中心，在就業人口紅利的帶動下，區域自住及置產類型住宅需求量大，也因此區域每有新案推出，皆能磁吸購屋族目光。值得一提的是，機場捷運A8站受惠地段優勢，購屋族多以白領主管、企業主、醫師、機師等菁英族群為主，對於建築的品質要求也相對嚴謹。

位於A8長庚商圈即將推出的指標新案「鉅力高宇」 ，尚未正式公開已吸引不少購屋客關注。身為在地建商的權鋒機構旗下鉅力建設負責人陳寬豪表示，此案佔地420坪的基地前身是家族的「起家厝」，蘊含者世世代代的傳承意念，因此面對這塊極具情感的土地，從一開始團隊在思考規劃就以打造「宜居宜家」建築為擘劃方向，期許能營造出更多的幸福家庭，讓這塊土地發揮更大的綜效價值，成為幸福的延伸。

陳寬豪特別指出，鉅力建設一直以來堅持蓋好的品質、實用的房子，以精品建築累積口碑，不同於大型建商以量為主，鉅力建設著重於善用每一塊土地、專注建造每一棟建築，為的就是提供客戶最合適的居住環境。做為建築二代的陳寬豪說，除了延續上一代的扎實做好每一件事精神，擁有在國外就學經歷的他，更是將「借鏡國際、貼近在地」的視野，在每一個作品上淋漓盡致的發揮。

鉅力建設負責人陳寬豪期許將充滿情感的「起家厝」成為幸福的延伸。(圖/業者提供)

從「鉅力高宇」這個案子，陳寬豪堅持做到「施工透明」，從建案的興建到完工，皆有透明的施工手冊，讓購屋者可清楚參與了解興建過程，除了多一份安心保障之外，客戶也可享受成家築夢的每一階段。

面對「起家厝」的傳承延伸，鉅力建設致力做到品質認證，除了提供防水保固之外，「鉅力高宇」更是擁有「耐震標章」認證，區域房仲業者也指出，面對A8區域菁英族群購屋客，「鉅力高宇」提供了好屋首選標的。

房市專家表示，房市回歸自住市場，產品規劃與品質優劣也逐步成為未來購屋選擇要素，除了公共建設到位、生活機能一應俱全的區域，能擁有好的住宅品質更是在市場上勝出關鍵。

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