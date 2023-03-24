政府普發6000元現金，24日開放身分證尾數為4和5的人上網登記，一名女網友表示，還沒收到那6000元，就先收到了一張魔王「牌照稅」的繳費單，扣除掉6000元，她還必須倒貼1120元，引起網友討論，不少人吐槽說，這筆錢就像是「過路財神」，左手進右手出的速度之快。

一名女網友昨在臉書社團《爆廢公社》上分享，政府普發的6000元現金還沒有領到，就先收到今年的牌照稅繳費單，一看金額猛搖頭，因為即便收到了6000元，她還得要倒貼1120元，不過有拿到6000元算是有加減補貼到，至少繳錢的時候不會那麼痛。

貼文引起網友討論，「過路財神」、「發錢拖到4月才給，原來是一個套路」、「為什麼要提醒我，你怎麼這麼殘忍呀？」不過，也有許多網友替政府護航說，本來每年都要繳稅，原PO說倒貼不合理吧！「倒貼？這啥邏輯」、「為什麼要說倒貼？明明就是省了6000」、「沒發錢就不用繳稅嗎？」

另有許多網友哀嚎說，繳稅季到了，除了牌照稅以外，5月還有所得稅要繳，7月則有燃料稅，然後有房的人還要繳房屋稅、地價稅，真的是台灣萬萬稅！「這張繳完你會發現又來一張15000的，超恐怖」、「這張繳完後面還有一張，繳稅的季節到了」。