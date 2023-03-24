王世堅以現任市議員登記參加民進黨黨內立委初選，在「誠信條款」的道德勸誡線前開第一槍，接著新北市議員彭佳芸、台北市議員洪建益等英系成員也紛紛響應，前往登記參選立委。王世堅還力挺洪健益一起到北市黨部登記信義區立委初選，外界認為王世堅打頭陣，除了打擊民進黨主席、副總統賴清德的威信外，也為英系爭取更多立委席次的空間，更替黃承國報了「黑金條款」的一箭之仇。

王世堅為何棄幾乎篤定當選的中山北松山與中正萬華兩選區不顧，執意要挑戰「誠信條款」，參選已有民進黨現任立委的士林大同區，公然與賴清德的道德勸說唱反調。據王自己的說法，他大呼「信賴、但不信邪」，因為15年前立委選舉他在該選區落敗，「從哪裡跌倒就從哪裡站起來」；不過，台北市政壇人士指出，王世堅啟動「黨內互打」模式，棄大局於不顧，就算贏了初選，到時候要呼籲何志偉的支持者在大選中「顧大局」票投王世堅，恐怕不容易，屆時以分裂的綠營對上團結的藍營，可能導致再次丟掉一席立委，重蹈當年他跳海的覆轍。

台北市議員許淑華登記參加信義區立委初選，將對上同黨議員洪健益，由於該選區沒有民進黨現任立委，因此不算違反「誠信條款」。（圖／CTWANT周志龍攝）

王世堅2004年在舊制的大選區、多席次選舉中，曾當選第二選區（中山、大同、中正、萬華、大安、文山區）立委，因此他在上一屆就曾表示，有意參選中正、萬華立委，今年舊事重提，當時無黨籍立委林昶佐還未宣布不選連任，王世堅挑戰友黨立委的計畫遭到黨內強烈批評而作罷，他進一步宣稱「本命區」在大同，因此改為登記參選士林、大同區。

不過，一位北部派系人士指出，王世堅2022九合一選舉中，在中山區獲得18528票、在大同區票數只有11268，雖然因為人口數不同，在大同區得票率略高，也只差1.3個百分點，若硬要以「大同區是本命區」為由，堅持選士林、大同區立委，恐怕有點牽強，難怪外界認為，硬要槓上何志偉，主要是為了替黃承國出一口氣。

（影∕CTWANT 政治爆卦∕王世堅選士林大同開第一槍 英系反攻挑戰賴神威信）

派系人士說，因為吳怡農這次立委補選前期就開始與英系不和，可能因為失去派系支持，已決定不參選立委，目前中山區尚無人出面挑戰立委王鴻薇，民進黨高層曾三度勸王世堅選中山，但此舉令王更為反彈，認為黨員有自主的靈魂，高層不應該指使他，反而更加堅持要到士林、大同挑戰何志偉。

這位派系人士分析，中山區的里長有半數挺民進黨，更有約10位里長直接掛上旗幟代表民進黨參選，但立委卻是國民黨，黨內民主、公平初選固然是民進黨的原則，但開疆闢土、挑戰艱困選區也是民進黨的精神，「如果王世堅這麼正氣凜然，就該有氣魄一點，去把中山區拿回來。」