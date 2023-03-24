據《日本經濟新聞》23日報導，5月將在日本廣島召開的七國集團（G7）領導人峰會，或將首次把「印太」作為討論議題，以應對所謂「中國威脅」。對此，《環球時報》引述多名大陸學者分析稱，這是日本想引領相關話題，拉攏西方國家共同對付中國。

《日本經濟新聞》報導稱，作為今年G7輪值主席國的日本正在匯總議題，並與其他G7成員國進行溝通協調。報導稱，「印太」或將首次成為集體討論的G7議題，原因在於中國在印太地區軍事實力不斷增強。在擔心「台灣有事」的東亞地區，G7將借此表明不允許單方面改變現狀的立場。除「印太」外，「經濟安保」也將成為議題之一，預計G7將就半導體、稀土等重要物資的供應鏈問題進行溝通。

據日本共同社報導，日本首相岸田文雄3月20日在訪問印度期間發佈了面向實現「自由開放的印太」構想的新行動計畫，並提出到2030年，日本將向印太地區投入750億美元以上資金。另據《每日新聞》報導，出於對中國的擔憂，岸田還表示為實現「自由開放的印太」，印度是「必不可少的夥伴」。

近來，在其他方面，日本也動作不斷。3月21日，日本自民黨與台灣民進黨舉辦「2＋2」會談。出席會談的自民黨外交部會會長堀井岩稱，「台灣是日本的重要夥伴」。據共同社報導，日本政府2月4日已決定針對中國實施晶片出口管制。為此，日本政府將修改現行《外匯及外國貿易法》的相關細則。

《環球時報》引述中國社會科學院日本研究所研究員呂耀東觀察，早在2016年，安倍晉三就提出「自由開放的印太戰略」，而且與其他國家「印太戰略」不同的是，「自由開放」是日本獨有的。一直到現在的岸田，日本歷屆政府都在貫徹安倍的意圖。很顯然，這個戰略從一開始就是針對中國的。日本計劃在廣島峰會設置「印太」這個議題，其實就是想引領相關話題，這也正合美國的意思。

呂耀東認為，「經濟安保」議題的設置也是如此。這一切都是日本想引領政治、經濟、軍事話題，不僅是同美國，也包括與G7等西方國家，通過各種機制共同對付中國，所有這些都可以囊括在「自由開放的印太戰略」裡。

呂耀東指出，日本這個過去發動侵略戰爭的國家，現在又開始拉幫結伙遏制中國。這需要引起中國的高度重視。