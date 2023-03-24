台灣民意基金會董事長游盈隆今接受主持人王淺秋專訪時，提到民進黨2024準總統參選人賴清德的挑戰時表示，新潮流是賴清德邁向走總統大位必須處理的問題，要做適當宣示。

游盈隆今受訪指出，2024總統大選若是賴清德、侯友宜及柯文哲三角督，賴清德是真正的職業政治人物，把從政當成一半子志業，侯友宜大半輩子當文官、警察，真正碰觸政治事務有限，柯文哲兩任市長，從政治素人踏入這個領域，所以三個人來談國家大事，結果當然很慘，賴清德當然會給人是已經準備好的，所以侯要在最短時間讓選民感覺你已經準備好，且是最好。

他認為，侯是有一些特殊人格特質，「讓人願意信任他、投資他」，但是當整個新的政治競爭場域已經改變，大環境已經不一樣，當蔡英文總統已經逐漸退出政治暴風圈，「你現在面對是賴清德，當人們已經開注意你的時候」。

至於賴清德挑戰？他認為，新潮流是賴清德邁向走統大位必須處理的問題，這問題主要是黨內，派系恩怨很難一下子講清楚，新系排他性很強，是否造成未來黨內不團結重要因素，這是值得注意、重要的。

他說，有人建議賴清德應該在適當時機宣布退出新潮流或是宣布跟黨內個派系保持等距關係，不會獨厚新潮流，至少要做這些宣示，否則當賴身邊都是新潮流時，慢慢黨內人會散掉，顧各自立委選區就好，但他相信，賴清德是有智慧的。

至於外界認為，「台獨」會是賴清德的罩門；游盈隆說，藍營不要太高興，「賴清德參選2024總統，台獨不會再是他的路障」，賴清德的路障有兩個，一個來自美國，一個來自選民面，但是這三個人，美國只能選擇賴清德，不會跟賴一直搞台獨問題。