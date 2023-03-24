北市議員徐弘庭今上午現身台北市黨部，並完成第8選區初選登記，也代表將2次挑戰現任同黨立委賴士葆。（陳薏云攝）

今為國民黨第一階段（第3、7、8選區）立委提名登記最後一日，北市議員徐弘庭今上午現身台北市黨部，並完成第8選區初選登記，也代表將2次挑戰現任同黨立委賴士葆。徐弘庭表示，讓賴士葆這麼優秀的人只在一個選區服務24年，也是國民黨重大失誤，不是誰要取代誰，而是年輕人要承擔更多責任，並表示自己絕對不會接受協調，希望採全民調方式進行初選。

徐弘庭今上午10時許抵達台北市黨部，並帶著大筆保證金現金完成初選登記，會後受訪時表示，他不是要取代誰，而是這個政黨更多人意識到，中華民國進入超高齡社會，需要更多年輕人來承擔責任，並且創造更多可能性。

徐強調自己很常遇到賴士葆，「這麼優秀的前輩只在一個選區付出24年，這個黨要負最大責任，希望國民黨有大智慧，賴士葆委員的貢獻有目共睹，以賴的能力跟付出，在黨內會有更好的位子。

不過徐弘庭4年前也曾挑戰過賴士葆，徐表示，當時就是採37分方式初選，亦即黨員投票占3成，民調占7成，當時自己在全民調僅落後一點，不過在黨員投票卻以懸殊票數輸給賴士葆，所以徐弘庭認為，因為黨員年齡結構關係，黨員投票對年輕人來說很吃力，所以希望這次出可以採用全民調。

而在今日登記截止後，台北市黨部會先對有複數登記的選區進行協調，若協調不成將再依各選區決定要採37分或是全民調方式，至於是否有可能接受黨部協調退出？徐表示，年輕世代出來參選抱持的理念是一樣的，希望可以受更多磨練，承接更多責任，所以年輕世代較難接受協調退出選舉。

徐弘庭最後呼籲，希望很多黨內前輩跟領導者有大智慧，可以給過去付出24年的賴士葆進入不分區，做更多貢獻，年輕世代出於接續跟世代傳承的理念，「我們不會被協調出去。」