金酒公開遴選總經理，計有87人報名，日前經資格審查後符合資格條件有40名。(于家麒攝)

金酒公司破天荒首次公開遴選總經理，計有87人報名，經資格審查後符合資格條件有40名，金酒公司在22日召開遴選審議委員會，由出席委員就報名者所檢附之書面資料進行審查，擇優10名將於近期通知進行下階段的面試。

金酒公司完成公開遴選總經理書面審查，由出席委員就報名者所檢附之書面資料進行審查，審查標準依對白酒市場熟悉度、行銷能力(含溝通能力、推展能力及實績)、營運能力(含執行力及實績)、市場經驗及實績、專業知識及其他等面向進行評比，最後依排序擇優10人通知面試。

依金酒公司說明，為落實公正公平及透明之原則，總經理遴選審議委員會之委員成員分別是由董監事代表、機關學校代表、酒類同業公會、同鄉會推薦在台經商之金門人、金酒工會代表等之專家學者所組成。

金酒公司也表示，本次遴選審議會議，一方面人數達40人之多，書面審查資料甚多，委員會幾乎是以馬拉松式審查，備極辛苦，另一方面每一位報名者都相當優秀，學經歷都非常豐富，一時間委員也很難做出比較，最後在出席委員有共識下擇優10名，將於近期通知到場面試，透過面對面的溝通，以期能選出最適當的總經理人選。