台中市長盧秀燕民調衝高，外界仍續勸進她參選總統大位，盧秀燕今天出席台中市農漁會座談會受訪時強調，「被追太多天了，今天要講清楚」，泛藍系統人才濟濟，都是一時之選，她重申自己率先退讓，就是要讓更好的人才出來，期待早日出現。

針對參不參選總統，盧秀燕近期被外界頻頻追問，她說，因為被追太多天了，今天要講清楚！泛藍系統人才濟濟，都是一時之選，有時是個麻煩，人選很難產生，她之所以拋磚引玉，率先退讓，希望打破僵局，讓更好的人才，更願意承擔的人出來，她已經一而再，再而三的表達意願，期待早日出現。