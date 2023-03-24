周四輝達股價上漲2.73%，收在271.91美元，市值來到 6716.18億美元。波克夏B股周四收跌0.45%，為298.37美元，市值為6550.68億美元。

由於搭上了AI聊天機器人爆紅的順風車，今年來輝達股價已經飆漲89.95%，同一期間，波克夏B股下跌3.72%。

輝達執行長黃仁勳在GPU Technology Conference（GTC）年度大會上表示，OpenAI爆紅的聊天機器人ChatGPT要靠輝達的高階繪圖處理器才能運作，「當初是我把第一台超級電腦親手交給OpenAI團隊」。

他表示，過去一年來，生成式AI僅占輝達營收非常小的一部分，但在未來一年間，相關業務的營收占比將快速成長，會擴大到什麼程度現在還很難說，「在ChatGPT一鳴驚人之後，AI的『iPhone時刻』已到來」。

Evercore ISI分析師C.J. Muse表示，ChatGPT引發AI聊天機器人大戰，輝達將是最大贏家之一。瑞銀預估未來一兩年，在生成式AI服務帶動下，繪圖處理器的需求可望大幅成長100億～150億美元。

投銀Needham & Company則將該輝達的股票目標價從270美元上修至300美元，並維持對該股的「買進」評級不變，稱AI技術的發展將繼續推動半導體產業需求。

Needham亦在報告中指出，基於最近數據中心業務穩健、遊戲業務的阻力消退，以及AI推論（inference）和軟體市場持續發展，我們看好輝達的估值將進一步走高。雖然輝達今年來股價表現已經非常強勁，但我們認為黃仁勳和OpenAI共同創辦人Ilya Sutskever今天討論的內容很重要，尤其是他們將影片和音訊加入多模型系統，將擴大AI的影響力。