民進黨大選提名策略小組決議一致適用排黑條款標準，因此屏東立委蘇震清因涉案、宣布退出民進黨，恐無法禮讓蘇震清，傳出將使英系跟新潮流關係緊張，對此，民進黨立委羅致政表示，不從派系來看，黨內是共識，提名條件和禮讓，提名小組有共識完全比照，制度建立起來，這是個好的制度。

民進黨艱困選區或與他黨合作選區，同樣適用「排黑條款」，一審有罪確定不予提名或合作，民進黨立委郭國文表示，基本上有些特殊選區部分，只要跟民進黨有所討論，民進黨應該都會附有類似的連帶責任，人選是否符合社會觀點，是否要比照類黨員推薦方式，標準不宜有所不同，類似排黑的標準就該納入適用對象。

至於是否讓英系和新潮流關係緊張，郭國文說，民進黨內部非常團結，人選確定後，溝通過程管道順暢，不至於有所謂的派系矛盾或衝突發生。

羅致政表示，不從派系來看，黨內是共識，提名條件和禮讓，提名小組有共識完全比照，制度建立起來，這是個好的制度。