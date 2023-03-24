風光拿下WBC（世界棒球經典賽）冠軍及賽會MVP的大谷翔平，24日回到了天使隊春訓基地，準備明天在小聯盟熱身賽的登板，為了一睹英雄歸來，有熱情粉絲一早就守在基地外頭等候。
大谷翔平經過1天休息，馬不停蹄備戰新賽季，24日他穿著白色夾克搭配黑色球褲，帽子反戴並戴上墨鏡，展現十足的巨星架式，面對基地外日本粉絲喊著「恭喜」，大谷翔平也揮揮手表示回應，隨後走進了球場內。根據日媒報導，天使當天並未安排團隊訓練，安森尼阮棟（Anthony Rendon）、沃德（Taylor Ward）及蘇亞雷斯（Jose Suarez）也現身基地當中。
教士隊達比修有24日則是進行了長距離傳球，並受訪表示回到了可以按照自己步調做出調整的環境，也收到了隊友祝福並向他們展示獎牌，「一旦進入例行賽階段，我認為精神及疲勞方面會有很大的改善。」紅襪吉田正尚進行加速身體恢復的菜單，尚未與隊友展開合練，不過預計將在25日參與熱身賽。
回到紅雀隊的日美混血努特巴（Lars Nootbaar）則是立即被安排在24日對陣洋基的先發名單中，擔任第7棒左外野手，1打數沒有安打，不過獲得1次保送並跑回1分，回顧WBC的種種經歷，努特巴表示這是一次讓他難以忘懷的旅程，願意再次代表日本出征2026年WBC。
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