37歲香港女星趙希洛曾演出《八卦神探》、《華麗轉身》、《金宵大廈》等TVB港劇，因多次飾演變態殺人犯，而有「無線御用癲婆」封號。其實，趙希洛的母親是藝人梁小玲，而父親是澳洲執業的大律師，可說是家境富裕的星二代，不過她大多都在出演戲分少的小角色，不但薪水低，還被父親嘲諷，如今她的現況也曝光。

趙希洛家底富裕，母親為前藝員梁小玲，父親為澳洲執業的大律師和在上市公司中任職董事趙崇康，有傳言稱趙希洛家族擁有過億身家。不過，趙希洛為了實現演藝夢想，放棄當律師，於2007年參選香港小姐入行，並選擇了外界號稱「最低薪酬」的TVB電視台，開始她的演藝生涯。

多年來趙希洛一直都是飾演一些配角，直到劇集《金宵大廈》的播出，趙希洛憑藉實力拿下了萬千星輝頒獎典禮上的最佳女配角獎，她在台上發表感言時表示父親曾經嘲諷自己仍是主角身邊的那一位配角，看得出趙希洛的父親並不看好女兒做演員。

在得獎後，正當眾人以為趙希洛要開始大紅大紫時，近日正在熱播的劇集《隱形戰隊》，演員陣容強大，趙希洛卻在劇中淪為四線藝人角色，對白與鏡頭相當少。此外，在情境劇《愛回家之開心速遞》中，她的戲分也越來越少，不少網友都替趙希洛感到可惜和不值，甚至為此發文喊話希望TVB不要冷落她。對此，趙希洛依舊正面積極的表示：「我想說的就是，請繼續關注我。」