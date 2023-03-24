受到相關消息帶動，大陸兩大遊戲巨頭股價24日早在逆市中走揚。港股大盤恒生指數24日開盤下跌逾200點、跌逾1％，現跌約90點、跌幅約0.45％。騰訊同時間漲幅不斷擴大，現漲約2％報383港幣。網易港股現漲1.65％報141.6港幣。

其他獲得遊戲版號的大陸遊戲包括包括創夢天地「卡拉彼丘」；中青寶的「幻寵契約」、「曙光調查團」、「進擊的堡壘」；三七互娛「星星生活樂園」、「王國火種」。