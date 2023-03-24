受到相關消息帶動，大陸兩大遊戲巨頭股價24日早在逆市中走揚。港股大盤恒生指數24日開盤下跌逾200點、跌逾1％，現跌約90點、跌幅約0.45％。騰訊同時間漲幅不斷擴大，現漲約2％報383港幣。網易港股現漲1.65％報141.6港幣。
其他獲得遊戲版號的大陸遊戲包括包括創夢天地「卡拉彼丘」；中青寶的「幻寵契約」、「曙光調查團」、「進擊的堡壘」；三七互娛「星星生活樂園」、「王國火種」。
大陸國家新聞出版署23日公布2023年3月份國產網路遊戲審批資訊，共86款遊戲獲批。網易旗下「零號任務」以及騰訊子公司旗下的「末刀」在列。審批日期為3月22日。
受到相關消息帶動，大陸兩大遊戲巨頭股價24日早在逆市中走揚。港股大盤恒生指數24日開盤下跌逾200點、跌逾1％，現跌約90點、跌幅約0.45％。騰訊同時間漲幅不斷擴大，現漲約2％報383港幣。網易港股現漲1.65％報141.6港幣。
其他獲得遊戲版號的大陸遊戲包括包括創夢天地「卡拉彼丘」；中青寶的「幻寵契約」、「曙光調查團」、「進擊的堡壘」；三七互娛「星星生活樂園」、「王國火種」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。