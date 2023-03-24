民進黨立委初選登記今日下午截止，民進黨立委余天表示，他決定不參選立委，並配合民進黨主席賴清德的「誠信條款」，表態支持新北市前議員李坤城，此外，他也說，他可能會代表派系提名不分區立委，但還不一定。

余天說，考慮再三，決定放棄區域立委選舉，會全台灣跑透透輔選，對台灣是重要一環，至於三重這次立委選舉有很多人登記，配合賴清德政策，就是對人民誠信問題，自己會比較支持李坤城。

余天表示，李坤城去年就跟他討論過，當時自己還沒考慮到是否參選，他沒有參選議員，去年三重議員選舉全壘打、6位全上，可能是全台灣議員選最好的地方，支持李坤城，也配合主席政策。

余天指出，最近才決定不參選區域立委，不分區的話現在還是要靠中央黨部，自己會代表派系提名出一席，目前還不一定、不知道，雖然有那個意願，但是也不一定提名到他，只是希望爭取，繼續為各位服務。

余天表示，這是地方的問題，李坤城沒有參選議員，讓三重議員全壘打，所以自己比較支持他，三腳督的狀況應該有，三重每個議員交情都很好，自己也不知道怎麼勸說，他們有意願、黨中央也有政策，他們不配合他也沒辦法。