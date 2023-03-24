每年3月24日為世界結核病日，世界衛生組織訂定今年主題為「Yes！We can end TB！」，意謂著全民一同來戰勝結核病。新北市投入資源對於結核病高風險族群如接觸者、長照機構住民、洗腎病友、糖尿病友、或新住民等進行篩檢，透過主動發現潛伏結核感染個案，早期預防性治療，以降低結核病發病率。

新北市衛生局副局長許朝程指出，世界衛生組織調查全世界人口約有1／3是「潛伏結核感染者」，一生中約有5-10％的機率發病。經由抽血執行「丙型干擾素釋放試驗IGRA」能快速檢驗是否感染結核菌，且具有高度檢驗專一性及敏感度。

而篩檢陽性的高風險族群，經醫師評估後，治療藥物有「1個月每日服用」或「3個月共12次」的短程預防性服藥療程，就可提供超過9成以上保護力。不僅免費、便利且維護自身的健康，亦可避免發病傳播給他人。

衛生局追蹤2019至2022年間2萬5494名結核病接觸者中，有4487名潛伏結核感染陽性反應，篩檢陽性率達17.6％。衛生局另自2020至2022年間主動篩檢2431名長照機構住民及1812名洗腎者，其篩檢陽性率分別為12.7％及15.0％，顯示高風險族群主動篩檢為現今結核病防治的首推任務。

衛生局今年針對結核病高風險族群提供免費篩檢服務，各區衛生所以轄區內機構住民為首要執行對象，並逐年完成新北市長照機構全面篩檢。另與台北慈濟、新店耕莘醫院及各區衛生所合作，提供洗腎病友、45歲以上糖化血色素大於9.0％的糖尿病友免費篩檢。

除此之外，亦與亞東醫院合作，提供新住民結核病高風險族群篩檢，共同為新北市民健康把關，朝向世界衛生組織2035年根除結核病的目標邁進。

許朝程說，隨著醫學與臨床醫療的進步，以往著重結核病於發病後治療，已改變為高風險族群預防性治療併重的雙管齊下的防治策略。相關資訊請上衛生局網站：http://www.health.ntpc.gov.tw/ 或撥打防疫專線：（02）2258-6923。