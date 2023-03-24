新北某熱炒店女廚師林彤，因為穿著清涼加上純熟技術爆紅，被封為「炒飯正妹」，不過遭爆料是AV導演圤智雨力捧對象；對此，圤智雨大方坦承是自己一手操刀，更透露當初會想簽下林彤的原因，甚至毫不避諱直呼：「不管是跟我發生關係或是交往過的女生，認真去看就會發現共通點都是艷」。

圤智雨指出會想簽林彤，主要是外型跟高人氣時尚KOL妍安神似，接著透露選人時候會細分成兩類型，若是性感型的女生，會刻意找長得像八大行業類型，而這類型只做過兩人，分別是雪碧及橫綱凱咪，至於另外一個類型，就是認真操作型，這類型女生有個必備條件就是「廣告臉」，不僅比較有質感，也比較能被多數觀眾接受。

圤智雨指出「認真操作型」的女生，對自己而言較不感興趣，更強調是「一定不會把的那一種」，而這類型操作對象包括林彤、阿喜、陳樂樂及阿澎，強調在下班後跟林彤毫無私交，主要是工作外「跟她不熟也不感興趣」，接著更自爆：「不管是跟我發生關係或是交往過的女生，認真去看就會發現共通點都是艷」，也藉此和林彤粉絲喊話：「我不會對我沒興趣的人，以及認真要經營的人出手」。

網紅陳沂得知林彤幕後推手是AV導演圤智雨後，坦言對此一貫手法難以接受，忍不住狂酸：「拜託光明磊落一點，老是用這種旁門走道想走捷徑，格局也就如此而已」。