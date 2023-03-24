SOHO中國現跌7.59％報1.34港幣，早盤跌幅一度逾11％，股價低點一度觸及1.29港幣，為去年11月以來新低。
SOHO中國23日晚公告，2022年營收17.75億元，年增幅1.9％。毛利14.38億元，年增2.7％。毛利率為81％，淨利潤6,120.8萬元。完成了11.8萬平方公尺的新簽面積以及9.5萬平方公尺的續租與擴租。
SOHO中國表示，受新冠疫情反覆及市場情緒的影響，北京及上海辦公樓租賃市場承壓。截至2022年12月31日，投資物業平均出租率下降至約76％。
SOHO中國日前公布的2022年業績顯示，期間淨利為人民幣（下同）6,120.8萬元，從2021年同期虧損逾1.3億元的狀態轉盈。但SOHO中國24日股價早盤大跌，開盤後一度下跌逾11％。
SOHO中國現跌7.59％報1.34港幣，早盤跌幅一度逾11％，股價低點一度觸及1.29港幣，為去年11月以來新低。
SOHO中國23日晚公告，2022年營收17.75億元，年增幅1.9％。毛利14.38億元，年增2.7％。毛利率為81％，淨利潤6,120.8萬元。完成了11.8萬平方公尺的新簽面積以及9.5萬平方公尺的續租與擴租。
SOHO中國表示，受新冠疫情反覆及市場情緒的影響，北京及上海辦公樓租賃市場承壓。截至2022年12月31日，投資物業平均出租率下降至約76％。
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