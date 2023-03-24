普發現金 6000 元的特別預算最快將在今天三讀通過，其中撥補台電500億的部分，國民黨團總召曾銘宗今無奈表示，撥補500億杯水車薪，黨團強力要求蔡政府檢討嚴重錯誤的能源政策。國民黨立委賴士葆直言，這次預算砍的金額實在太少，太多的部會有太多的浮濫編列，但在民進黨的多數暴力底下，不得不做妥協，因為要讓全民趕快領到現金。

曾銘宗在議場發言表示，國民黨團長期主張發現金，過去民進黨主張發三倍券、五倍券，證明績效不彰，這次贊成國民黨的主張發現金，代表國民黨團表達感謝。有關發放現金，黨團希望愈快愈好，希望今天很快完成三讀。

曾銘宗表示，國民黨團強烈主張要發1萬元，但是民進黨不同意，因此只能通過6000元，「我們真的盡力了」；撥補台電500億的部分，去年、今年台電虧損5460億，撥補500億杯水車薪，國民黨團強力要求蔡政府檢討嚴重錯誤的能源政策，但是民進黨就是不願意檢討。

他說，支持撥補勞保300億，但是勞保現在潛在負債高達11兆，明年增加5000億也是杯水車薪，國民黨強力要求，除了撥補，改革方案要提出來，假設沒提出來，明年要撥補1000到1500億，而民進黨不同意。

另外，曾銘宗指出，文化部編列政策宣導費用高達3050億，民進黨要圖利特定綠媒，國民黨團強烈主張刪除，他特別提出「4項遺憾」，希望不要通過這4項。

國民黨立委賴士葆直言，這次預算砍的金額實在太少，太多的部會有太多的浮濫編列，「沒辦法，我們是少數黨」，在民進黨的多數暴力底下，不得不做妥協，因為要讓全民趕快領到現金。

賴士葆質疑，勞保撥補為何只有補300億，行政院長陳建仁公開承諾要撥補1000億，蔡英文總統稱勞工是她心中最軟的一塊，結果變成勞工是民進黨最好欺負的一塊，勞保潛在負債破10萬，1年1000億都不夠，2028年勞保就正式破產。

賴士葆認為，真的需要雪中送炭的是勞保撥補，其他部會則是錦上添花，甚至趁火打劫，部會有需要這時候搶錢嗎？年度預算不能編嗎？台電的500億因為能源錯誤根本不需要編。