吃薑母鴨測出酒精值，男子挨罰9萬！新北市1名53歲施姓男子，去年7月吃完薑母鴨要開車回家，遭警方酒測攔檢，酒精濃度0.18超標，因施男10年內第二度酒駕，遭裁罰9萬元，他雖無奈表示沒喝酒，薑母鴨也沒有摻酒，不知為何會酒測超標，但也只能乖乖分期繳納罰鍰。

據悉，施男居住在新北市土城，去年7月10日他與友人聚餐吃薑母鴨，到深夜1許結束後開車返家，不到3分鐘就遇到警方酒測攔檢，他自認沒有喝酒，因此非常配合酒測，豈料被測出酒精濃度0.18超標，而這是他10年被第二次酒測超標，因此遭新北市交通事件裁決處裁罰9萬元。

該案件於去年9月被移送法務部行政執行署新北分署執行，但從施男銀行及郵局存款2度扣押未果，新北分署寄發扣押命令，施男收到後於本月20日親自前往新北分署辦理分期繳納。

施男向書記官喊冤，他表示當天席間並未喝酒，而且事前還特地詢問店家老闆薑母鴨是否有摻酒，老闆說沒有之後他才放心享用，但不知為何酒測結果還是超標，他也向書記官表示，自己在工地作工，每月收入僅2萬餘元，所以請求辦理分期，書記官審酌後，同意他以每期5000元、共分18期方式繳納。

新北分署呼籲民眾切勿心存僥倖酒(毒)駕，以免害人害己，並傷及荷包，萬一遭受裁罰，亦應自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，按時繳款，以免遭受強制執行，切勿輕忽新北分署對於酒(毒)駕罰鍰案件持續強力執行之決心。