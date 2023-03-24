據大陸工信部網站消息，3月23日，工業和信息部黨組成員、副部長辛國斌主持召開重點行業協會座談會，分析研判一季度工業經濟運行形勢，聽取意見建議，研究重點行業穩增長政策措施。會議強調，樣著力穩住汽車、消費電子等大宗消費，努力擴大家電、家居、綠色建材消費。

會上，鋼鐵、石化、有色、建材、機械、汽車、輕工、紡織、電力、煤炭等10個行業協會負責人作交流發言。大家認為，今年以來經濟循環加快暢通，復工復產大力推進，市場預期積極好轉，工業經濟逐步回升，各項指標顯示3月份以來恢復進一步加快。同時也要看到，當前各種不確定因素較多，工業經濟總體仍處於修復期，需求不足問題突出，企業生產經營還面臨不少困難，鞏固企穩回升態勢仍需付出艱苦努力。

會議強調，今年是全面貫徹落實中共二十大精神開局之年，保持工業經濟平穩運行對推動經濟整體好轉具有重要意義。協會是政府部門與企業之間溝通的橋梁紐帶，要在穩增長、促發展、強信心、防風險等方面積極擔當、多做貢獻。要跟蹤瞭解政策實施過程，廣泛聽取企業訴求，及時提出新的政策建議。

會議指出，要發揮優勢、因業施策，引導企業加大設備更新改造投資力度，積極搭建產銷對接平台，著力穩住汽車、消費電子等大宗消費，努力擴大家電、家居、綠色建材消費。要推動產業體系優化升級，加快改造升級傳統產業，鞏固新能源汽車、光伏太陽能、移動通信、電力裝備等優勢產業領先地位，培育壯大新能源、新材料等新興產業，前瞻性佈局未來產業。要密切關注企業特別是中小微企業、民營企業面臨的困難問題，暢通政企溝通管道，依法保護企業權益，用真招實策穩定市場預期和提振企業信心。

工業和信息化部有關司局負責人參加會議。