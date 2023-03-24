雞蛋真的又要漲價了嗎？國內雞蛋批發價來到每台斤55元的歷史高價，傳出蛋商公會本周將於蛋價評議委員會強硬通過要再調漲3元，蛋價將會暴漲，若議價不成，下周就可能會休市，國民黨立委李德維痛批，政府有沒有因應對策，他呼籲行政院，要解決雞蛋問題，應該仿效每人發現金6000元，發雞蛋分享券連續12個月，避免民眾吃不到雞蛋。

國民黨立委李德維痛批，政府有沒有因應對策，他呼籲行政院，要解決雞蛋問題，應該仿效每人發現金6000元，發雞蛋分享券連續12個月，避免民眾吃不到雞蛋。（摘自立法院直播）

李德維在立法院國是論壇指出，雞蛋產地價格為45.5元、批發價55元，蛋商群組傳言下周產地價將會是53.5元，蛋商公會也透露，目前內部在討論，若議價不成，下周就可能會休市，物價穩定小組召集人鄭文燦以及農委會主委陳吉仲知道嗎？有沒有因應對策？還是要去超市巡視雞蛋供應嗎？

李德維表示，之前質詢就曾詢問，蛋商有無聯合漲價應該嚴懲，當時得到的回應是，「雞蛋產銷沒有違法」，但現在法務部又主導跨部會去雞蛋大盤商稽查，還稱有部分雞蛋場有價格偏高，為何政府不能未雨綢繆？難道只是因為情勢所逼，才虛應故事？

李德維批評，農產品產銷失衡成為成痾，解決產銷失衡如此困難嗎？不能繼續沉淪在制度失衡，多少民眾有1個月沒有吃到雞蛋，從原本500萬顆到6000萬顆，似乎還是杯水車薪，呼籲行政院若要解決雞蛋問題，應該思考仿效每人發現金6000元，改成每人發雞蛋分享券，連續12個月，避免民眾吃不到雞蛋。