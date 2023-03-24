大腸癌連續15年為國內癌症發生率第1名。日本大胃王菅原初代日前也因大腸癌病逝，享年59歲。大腸直腸外科醫師陳威佑指出，大腸癌與飲食有很高的關聯性，平時攝取過多高油脂食物、加工類食品及酒精，都會增加罹患大腸癌風險。

陳威佑在臉書發文指出，菅原初代過去參加比賽期間，經常挑戰限時內吃下大量的牛排、炸豬排丼、拉麵等含有高油脂的肉類或料理，因此埋下了罹患大腸癌的隱憂。

陳威佑提醒，大腸癌與飲食有很高的關聯性；如果平時過量攝取以下3種食物，都會增加大腸癌罹癌風險。

●高油脂食物

過量的油脂進入體內，膽囊會分泌較多的膽汁，經由膽管進入十二指腸，藉此來吸收、乳化脂肪。在這過程中，部分的膽酸會在大腸受到細菌作用，轉變成致癌物質。

●加工類食品

加工食品在製造過程中，經常添加硝酸鹽與亞硝酸鹽來抑制肉毒桿菌汙染，大量食用會對胃部黏膜造成傷害，提升罹患大腸癌的風險。

●酒精

酒精主要由肝臟代謝，但少量的酒精也會由下消化道來代謝。腸道細胞會結合腸道菌種，將少量酒精代謝成乙醛。不過，腸胃黏膜的乙醛脫氫酶活性較差，比較難將毒性高的乙醛代謝完全，進而讓乙醛堆積在腸道黏膜，破壞大腸細胞組織，提高致癌風險。

陳威佑表示，雖然多數人沒有大胃王的食量，但隨著飲食西化，許多人養成了「無肉不歡」、「不醉不歸」的飲食習慣，這也是越來越多人罹患大腸癌的原因之一。建議可以先從調整3個飲食習慣，來預防大腸癌。

●細嚼慢嚥

細嚼慢嚥有助於讓食物變成細小的食糜，方便腸胃消化，可減少食物刮傷腸道內壁和黏膜的機率。建議吃飯時，每一口至少咬15到20下，讓食物變得細小後再吞下。

●增加纖維攝取量

許多全穀類、蔬菜、水果都含有膳食纖維，能夠增加腸道細菌，將抗性澱粉發酵成短鏈脂肪酸；短鏈脂肪酸可以調節細胞免疫力、降低發炎反應、抑制癌細胞增生，維持腸道健康。

●補充鈣質

鈣質可與腸道中的膽酸、游離脂肪酸結合，減少致癌物質。若平時有吃肉習慣，建議優先從豆類、堅果類、蔬菜類食材中補充鈣質，才不會為了補充鈣質又吃更多肉。

陳威佑提醒，大腸癌初期症狀不明顯，除了日常飲食習慣調整，也要定期做糞便潛血檢查與大腸鏡檢查，才能及早發現有無息肉等其他病變，有效預防大腸癌。