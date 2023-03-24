疫情影響消費型態，網路電商大幅成長，亞科國際資訊股份有限公司看準市場需求，將第三方支付及AI數據分析專利技術結合，為廠商、網紅、消費者三方提供智慧媒合服務，為提高市場競爭力，亞科國際透過青年局業師輔導，滾動式調整執行方針，讓公司營運更有效能，在111年底一舉榮獲經濟部第29屆中小企業創新研究獎，以及台灣數位媒體應用暨行銷協會第二屆MarTech未來之星創業大賽產品創新組優勝等獎項。

高雄市政府青年局輔導亞科國際參與第二屆MarTech未來之星獲產品創新組優勝。(高雄市青年局提供)

亞科國際負責人何承洋表示，亞科看到傳統電商的困境，廣告投放及新顧客取得成本日漸倍增，而社群網紅直播帶貨層出不窮，雖有不少轉單，但缺乏系統化的管理，故亞科開發出專利AI數據分析系統，幫助賣家有效分析受眾輪廓、商品效益，讓賣家可以透過系統直接看到平台暢銷排行榜等數據，甚至透過第三方支付串聯，直接達成合作夥伴間的分潤管理。其中特別感謝青年局提供專業輔導顧問業師，陪同團隊因應市場趨勢與需求，針對業務開發流程進行優化，並實際驗證服務可行性，確認其能有效提升營運效能，並成功獲得第29屆中小企業創新研究獎。

高雄市政府青年局輔導亞科國際與業師進行諮詢。(高雄市青年局提供)

青年局張以理局長表示，隨著數位科技發展與消費習慣的改變，近年來網紅經濟崛起，亞科國際抓準商機，針對網紅經濟提供智慧媒合服務，青年局透過輔導機制協助亞科團隊解決每個階段的創業痛點，更依據團隊需求順利輔導團隊獲獎，取得亮眼成績。為鼓勵青年返鄉創業扎根，青年局設有「創業O’star」輔導平台，並設專人服務，也提供青創團隊創業貸款、設立多項青創補助計畫，力求為高雄青年提供豐沛資源，創造更多發展機會。

對於在高雄有意創業的青年，高雄市青年局表示，該局有提供創業課程、輔導、參展、貸款、補助等資源，針對不同階段的創業者提供所需協助，有興趣的朋友可至高雄市政府青年局官網（https://youth.kcg.gov.tw/）「雄青資源」-「找專家」-「創業O'STAR及諮詢輔導」查詢。